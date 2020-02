Arpino (FR) – Una comunità in lutto per la morte del Luogotenente Francesco Sangiovanni

Dopo una lunga malattia è venuto a mancare Francesco Sangiovanni Luogotenente dei Carabinieri in servizio ad Arpino come Comandante della stazione dal 1991 al 2017 per poi andare in congedo. Lascia una intera comunità nel dolore, uomo ben voluto da tutti che venne anche proclamato Cittadino Onorario della città di Cicerone. Il Luogotenente anche dopo il pensionamento aveva deciso di continuare a vivere ad Arpino.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari per la morte del Luogotenente Francesco Sangiovanni.

