Arpino (FR) – Stroncato da malore a 55 anni, comunità in lutto

Saranno officiati alle 15 di domani in San Michele Arcangelo i funerali di Roberto Alonzi stroncato ieri sera da un improvviso attacco cardiaco mentre si trovava nella sua abitazione nel centro storico di Arpino. Inutile ogni tentativo di soccorso. Roberto Alonzi, originario di Isola Liri, lascia la moglie Annarita e due figli. Fin dalla gioventù si era stabilito in paese dividendosi tra lo storico negozio dei Fratelli Colafrancesco e attività di rappresentanza. Sempre cordiale, molto competente nel suo lavoro, attaccato alla famiglia, era conosciutissimo nella città di Cicerone e non solo per la sua disponibilità. Non appena si è sparsa la triste notizia del decesso, tanti hanno espresso incredulità e cordoglio stringendosi ai familiari. Oggi l’estremo saluto ad un brav’uomo.

