Arpino (FR) – Strada piena di buche, proteste nero su bianco (FOTO)

Le indecenti condizioni in cui versano le vie comunali De Gasperi e Santo Ianni sono clamorosamente finite, in modalità bifacciale, su un cartello in compensato piantato lungo l’arteria quasi certamente la scorsa notte. Nel mirino le ampie e profonde buche disseminate sull’asfalto. Si raccomanda di fare attenzione e di non bestemmiare. Infine la randellata al Comune che da diversi anni non esegue efficaci manutenzioni.