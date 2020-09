Arpino (FR)- Sporcizia tra i vicoli post movida. La protesta dei residenti

Bicchieri di plastica e bottiglie di vetro sparsi ovunque. È questo lo scenario che la città di Arpino presenta nel post movida, e nelle ore successive allo svolgimento degli eventi organizzati dal comune e dalla Pro-Loco. Via Faucio e vicoli annessi, così come Corso Tulliano, si mostrano ai visitatori e ai residenti, come una piccola discarica a cielo aperto. Insomma un bigliettino da visita non all’ altezza della città di Cicerone, che ultimamente sta mostrando tante criticità. I residenti del centro fanno appello ai gestori degli esercizi pubblici del centro, affinché richiamino i propri clienti ad uno spiccato senso civico.

