Arpino (FR) – Spazi pubblici, delibera pubblicata un mese dopo

Al Comune di Arpino devono avere un’interpretazione molto personale del principio di trasparenza. Ancora una volta, infatti, una delibera di giunta viene pubblicata a distanza di tempo dalla sua approvazione. Nella circostanza si tratta dell’atto numero 71 con il quale l’esecutivo ha impartito le direttive agli uffici competenti per la concessione di spazi e aree pubbliche. La delibera risale al 22 luglio ma è comparsa all’albo on line solo oggi, 25 agosto. Cioè 34 giorni dopo. Un ‘ritardo’ casuale? Non è chiaro, certo è che la questione spazi pubblici e qualche sua ‘curiosa’ concessione hanno suscitato un vespaio di polemiche in ordine a questioni formali, in particolare laddove si fa riferimento ‘all’ampliamento delle superfici già concesse’.

E così atti di interesse pubblico diventano pubblici… 34 giorni dopo. A stagione conclusa!