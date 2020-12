Arpino (FR) – Si è spento Guido Sciucca, cordoglio in paese

Nel giorno dell’Immacolata se ne va un altro pezzo di storia del paese. Stamane, infatti, nella sua abitazione, si è spento Guido Sciucca. Aveva 73 anni e da un po’ di tempo era malato. Lascia la moglie, i due figli ed i nipotini.Di una storica famiglia arpinate, Guido da tempo era in pensione dopo aver lavorato come disegnatore tecnico allo stabilimento Propellenti di Fontana Liri. Appassionato tifoso della Lazio, si è sempre distinto per l’attività di volontariato che svolgeva periodicamente a favore dei meno fortunati recandosi a Lourdes. Per anni è stato fra i più attivi componenti del Comitato dell’Assunta di cui era grande devoto.E proprio nel Santuario di Santa Maria di Civita, domani mattina alle 11, saranno officiati i funerali nel rispetto delle norme anti Covid.Ai familiari giungano le sentite condoglianze della nostra redazione.

