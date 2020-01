Arpino (FR) – Scuola, oggi il Consiglio chiesto dalla minoranza

Mensa, orari, certificazioni, speculazioni ‘parentali’, plessi a rischio, rimpallo di responsabilità.

Riflettori puntati sul ‘bubbone’ scuola oggi pomeriggio ad Arpino dove, alle 18.30 nell’invenduto Palazzo Sangermano (foto), si riunisce il Consiglio comunale.

Seduta chiesta ed ottenuta dalla minoranza. Dettaglio niente affatto trascurabile.

E’ infatti l’opposizione che punta alla chiarezza, che vuole sapere e spiegare alla gente come stanno realmente le cose. E per cercare di arrivare alla verità, tutta la verità e nient’altro che la verità, ha opportunamente costretto l’incerta maggioranza a convocare l’assise civica in modo da discutere di problemi che mai in passato, durante le diverse consiliature dal dopoguerra ad oggi, avevano registrato cosi tante polemiche. E magari uscirà fuori qualcosa di interessante, sarà svelata qualche ‘anomalia’. Anche perchè la seduta è ‘aperta’. Cioè possono intervenire anche i genitori, la stessa dirigente scolastica (se presente), gli organi scolastici, le parti sociali (se presenti).

Insomma, grazie alla minoranza e solo alla minoranza, la questione ‘scuola’ potrà essere esaminata da ogni direzione.

*stam*