Arpino (FR) – Santuario dell’Assunta, lavori a ritmo spedito

Poche settimane ancora e l’intervento di ristrutturazione del campanile della Chiesa Santa Maria di Civita sarà ultimato. Il progettista e direttore dei lavori, l’architetto Maurizio Mastroianni, indica infatti il prossimo mese di ottobre quale periodo per la fine dell’opera. Lavori finanziati dalla Cei per circa il 70 per cento e per il resto dalla parrocchia che fa capo al parroco, don Antonio Di Lorenzo, che insieme a Mastroianni si è prodigato per anni affinché l’obiettivo fosse centrato. Grazie a poco più di 100mila euro complessivi, gli operai della ditta Cinelli (come si nota nella splendida foto di Piero Alberi) stanno realizzando i vari interventi progettati e fra questi il recupero del cornicione esistente, la rimozione ed il rifacimento delle antiche colonnine della balaustra, la pulizia della superficie della cupola.Insomma, alla fine dell’estate, al più tardi con i primi giorni dell’autunno, il campanile del Santuario dell’Assunta tornerà a splendere.

*Lu*

Correlati