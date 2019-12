Arpino (FR) – Rimborsi, il vicesindaco costa caro!

Continua a costar caro agli arpinati il vicesindaco Massimo Sera. Alle decine di migliaia di euro che il Comune da anni sta rimborsando alla società di cui Sera è dipendente, si aggiunge ora l’impegno di spesa della bellezza di 12mila euro per l’anno che sta per concludersi. L’atto è il numero 788 del 29 novembre scorso. Nella sostanza Sera sta costando alle casse comunali circa mille euro al mese. E non è tutto: alla somma va aggiunta anche l’indennità di carica. I rimborsi al datore di lavoro sono previsti dalla legge per consentire all’amministratore pubblico di svolgere il proprio ruolo, essenzialmente per partecipare a consigli, giunte, commissioni… E sarebbe interessante a questo proposito rendere pubblici orari e date. In ogni caso viene da chiedersi se davvero non se ne può fare a meno di esborsi così onerosi per un Comune finanziariamente sull’orlo del burrone, i cui amministratori tenacemente aggrappati “con le unghie e con i denti” all’ultimo sperone di roccia, si stanno facendo in quattro per salvare la comunità che amministrano. In altre parole è proprio necessario spendere risorse così preziose quando poi alla gente spesso viene negato il diritto a servizi primari?

