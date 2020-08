Arpino (FR) – Rifugiato scappa da centro di accoglienza, si teme sia positivo

La notizia è tutta da confermare, per ora si sa che un migrante si sarebbe allontanato da una delle strutture di accoglienza presenti in paese. Il rifugiato potrebbe essere positivo al Coronavirus. La deduzione a seguito di disposte verifiche da parte dell’Azienda sanitaria nella stessa struttura dove gli altri migranti sarebbero tutti sottoposti a tampone, come si legge in un generico post del sindaco pubblicato poco fa. Potrebbe trattarsi di un giovane sulla ventina. Le forze dell’ordine lo stanno cercando. Stando alle voci l’avrebbero rintracciato a Foggia e attualmente si trova ricoverato in ospedale. Intanto, da quanto si apprende, ad Arpino ci sarebbe un altro contagiato. Un uomo di 47 anni.

Foto generica web

Correlati