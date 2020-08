Arpino (FR) – Rientro a scuola e voto, Martino chiede chiarezza

La consigliera comunale Rachele Martino, già assessore alla Pubblica Istruzione, ha inviato una nota ad amministratori e dirigenti del Comune sollevando una questione che tiene banco tra i genitori degli alunni in vista del ritorno a scuola e del voto.

<In queste settimane di incertezza e preoccupazione per il ritorno a scuola dei nostri figli – scrive l’esponente della minoranza – in qualità di consigliere comunale e anche su sollecitazione di diversi genitori, chiedo di sapere come si sta organizzando il rientro a scuola degli studenti di Arpino, quali sono gli esiti degli incontri con la Dirigenza scolastica in merito alla organizzazione delle classi, degli spazi, dei trasporti, orari di ingresso e di uscita, oltre alla conferma della data di inizio delle lezioni.

Inoltre – aggiunge Rachele Martino – chiedo che l’amministrazione civica metta in campo tutte le energie utili per reperire spazi alternativi da adibire a seggi elettorali per non interrompere le lezioni. Alcune città hanno già messo a disposizione postazioni diverse dai plessi scolastici per non dover sospendere la didattica già fortemente penalizzata negli ultimi mesi>.

Un’iniziativa opportuna su un argomento molto sentito in paese ad un paio di settimane dall’inizio (eventuale) delle lezioni.