Arpino (FR) – Protesta contro la preside, Ciacciarelli (Lega): “Vicino ai genitori degli alunni”

“Sono al fianco dei genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo M.T. Cicerone di Arpino, che, nella giornata di oggi, hanno protestato contro un metodo sbagliato di gestione messo in atto dalla neo dirigente scolastica, insediatasi a settembre. In pochi mesi, infatti, si è assistito alla rinuncia al servizio misto scuola-Comune per la mensa, al cambio di orario, alla sostituzione del nuoto con l’arrampicata, alla decisione di sopprimere la scuola media in località Pagnanelli. Il tutto senza tenere conto del parere e delle esigenze degli alunni e dei propri genitori, i quali stanno seriamente valutando la possibilità di iscrivere i loro figli presso gli istituti dei paesi limitrofi. Il metodo adottato dalla dirigente scolastica è sbagliato, poco inclusivo, e deleterio per l’intero paese. Sarebbe stato più giusto puntare sin da subito sul dialogo, prendendo le decisioni insieme ai genitori degli alunni, valutando le esigenze di tutti. Auspico che la preside torni sui suoi passi ed ammetta di aver sbagliato modus operandi. Intanto rinnovo la mia vicinanza e solidarietà ai genitori e a tutti gli alunni, con la speranza che questo incubo possa cessare presto.”

Così, in una nota, il presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, Lega – Salvini premier.

COMUNICATO STAMPA