Arpino (FR) – Promessa mantenuta: riaperto l’asilo nido “Pippuntella”

A settembre di quest’anno l’asilo nido “Pippuntella” era stato chiuso per lavori e le attività didattiche trasferite momentaneamente presso il plesso di San Sosio. L’obiettivo era quello di completare i lavori entro il 31 dicembre 2019 e riconsegnare la struttura ai bambini per l’inizio del nuovo anno. “Possiamo dire che la promessa è stata mantenuta”, afferma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici l’ing. Massimo Sera. L’asilo nido dal 7 gennaio sarà nuovamente disponibile nella sede di Panaccio.” E’ stato necessario un impegno costante e una forte collaborazione da parte di tutti gli attori coinvolti, per cui desidero ringraziare l’ufficio tecnico per la gestione burocratica del progetto, l’ufficio amministrativo per la costante informativa ai genitori, l’ufficio demanio per l’organizzazione dei traslochi. Un grazie anche al direttore dei lavori ed alla ditta incaricata che hanno offerto sempre la massima disponibilità, così come le operatrici della Coop. Le Comete”.L’edificio è stato completamente ristrutturato sia internamente che esternamente, è stata migliorata la classe energetica della struttura ed eliminate le cause di umidità.” Ci scusiamo con i genitori per il disagio arrecato in questi mesi- afferma il Sindaco Renato Rea – ma grazie a questi lavori ora i bambini potranno godere di un miglior confort climatico, perché abbiamo restituito ai nostri bambini un asilo nido all’avanguardia. Sono soddisfatto dell’ottimo lavoro eseguito nel rispetto dei tempi. Adesso si potrà pensare anche ad aumentare il numero dei posti, stiamo valutando di poter stipulare opportune convenzioni con i comuni limitrofi, che non hanno un proprio asilo nido, per intercettare al meglio le risorse regionali e i maggiori finanziamenti inseriti nella legge finanziaria appena approvata”.

COMUNICATO STAMPA

