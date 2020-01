Arpino (FR) – Primo convegno “Una Casa Sul Mondo”

Si è tenuto nella giornata di ieri, sabato 25 Gennaio, il primo convegno sulla promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio locale e globale presso la Sala Boncompagni in Arpino – Fr.Il progetto è stato ideato da Angelo Claudio Alfano, fondatore della prestigiosa agenzia immobiliare **Alfano Real Estate**.Alfano è da 37 anni professionista della vendita di case e ville nel settore immobiliare, punto di riferimento del mercato locale, il suo punto forte è affrontare il lavoro con professionalità, passione e serietà.Il suo impegno sarà quello di portare avanti, assieme al suo staff, la valorizzazione del patrimonio architettonico ed immobiliare nel mercato della compra vendita immobiliare globale.Presenti al convegno personaggi della cultura, del giornalismo e della politica locale, ognuno si è reso protagonista con un intervento specifico ed inerente alla terra e territorio in qualità di amministratori locali e con lo scopo finale di favorire l’interesse della comunità.Presenti nella spettacolare sala Boncompagni di Arpino, il primo cittadino Rea Renato, Massimiliano Quadrini di Isola del Liri, di Sora Roberto De Donatis, il giornalista e conduttore radiofonico Radio Rai 1 Giancarlo Loquenzi, Angelo Claudio Alfano fondatore dell’Alfano Real Estate, Simone Rossi Direttore generale della Gate Away, Matteo Baldassarre Notaio in Sora, Sonia Schiavo titolare dell’hotel Cavalier D’Arpino, Guido Vacca Presidente Nazionale dell’Associazione Italia nel mondo e Marco Ramberti Responsabile della Sant’Andrea recuperi edilizi in funzione di moderatore dell’evento.Finalità del progetto, sarà quello di coinvolgere il sogno di molti italiani nel mondo che vogliono tornare nella terra natale e dei tanti clienti stranieri affascinati ed innamorati del nostro bel paese e dei suoi centinaia borghi.Il progetto aiuterà molte persone a riappropriarsi di questo sogno chiamato Italia e di quel benessere fatto di una casa comoda e confortevole.Sicuramente la cosa che gli stranieri amano di più è il brand e il buon gusto, ma soprattutto l’originalità degli abitanti del territorio Ciociaro.Nel progetto ci sarà anche la più prestigiosa multinazionale Verisure, leader del settore di allarmi nel mondo.La Verisure, è l’unica azienda certificata in Italia e collaborerà al fianco dell’agenzia immobiliare Alfano Real Estate.Questa fusion assicurerà a tutti gli acquirenti delle prestigiose case e ville, un modo sicuro, efficace e affidabile della sicurezza, ma soprattutto la sicurezza di vivere l’abitazione. Verisure protegge le persone e la proprietà H24 con un intervento certificato di forze dell’ordine e guardie giurate.Unica cosa certa è l’unione che garantirà ai futuri clienti, un tim di professionisti ognuno del settore specifico, perché assieme si potrà raggiungere meglio l’obiettivo finale.

di Antonio Gentile

