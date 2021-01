Arpino (FR) – Presepi, il concorso del Vallone fa il pieno

Il concorso dal titolo ‘Il mio presepe’ organizzato dall’associazione Contrada Vallone. L’iniziativa registrato un successo pieno. I partecipanti all’iniziativa promossa nel periodo delle ultime festività natalizie, dall’otto al cinque gennaio, sono stati ben 121, professionisti e non, adulti e ragazzi da tutta Italia. Da Milano alla Puglia, alla Sicilia, con una larga rappresentanza dalla Campania.Sul primo gradino del podio è salito Manuel Barone di Salerno, che ha allestito un presepe storico ambientato in Palestina. Davvero bello! Tanto che ha ottenuto 2300 like e oltre 1200 condivisioni.’In un periodo come questo volevamo riempire i social di cose belle. L’ Associazione Contrada Vallone – afferma la presidente Maria Chiara Martino – ringrazia i tanti partecipanti al concorso. Come prima edizione poter ammirare 121 presepi provenienti da tutta Italia è stata una grande emozione e lo scopo di accorciare le distanze e riempire la nostra pagina facebook, la nostra “stanza virtuale” di opere così graziose e significative è stato pienamente raggiunto! Grazie di cuore a tutti Voi’.Basta andare sulla pagina fb dell’associazione per ammirare le opere che hanno preso parte alla bella iniziativa.

