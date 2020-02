Arpino (FR) – Premio di Poesia europeo 2020: i vincitori

La Commissione giudicatrice del Premio di Poesia europeo 2020, presieduta dal Preside Gulia prof. Luigi, riunitasi venerdì 12 febbraio c.a., presso la sede ufficiale della Società Dante Alighieri Comitato di Arpino APS, dopo attenta valutazione delle decine di poesie pervenute entro i termini , all’unanimità ha stilato la graduatoria dei vincitori dell’edizione 2020.Sono risultati vincitori:

Giuseppe Falzea del Liceo scientifico “A.Volta” di Reggio Calabria con la poesia “Memoria”. Elena Rugghia , dell’I.I.S. “V. Simoncelli” di Sora – con la poesia “Anime stanche’” Domenico Catalano del Liceo scientifico “A.Volta” di Reggio Calabria con la poesia ‘Senilità’.

Premio speciale La Fantasia a Giulia Sisti dell’ I.I.S. “V. Simoncelli” di Sora con la poesia “Fanta poesia”.

Menzioni Speciali assegnate a :

Marianna Cipollone del Liceo classico “V. Simoncelli” di Sora con la poesia “Confini”;

El kabbouzi Rania del Collège Saint-Louis di Liegi con la poesia "L'inizio";

Fabiana Ruggiano del Scientifico "Emilio Segré" di Marano di Napoli con la poesia "Abisso".

La Cerimonia di Premiazione è fissata per sabato 04 aprile, alle ore 17.00, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Boncompagni ad Arpino (Fr).

Il Premio, rivolto a tutti i giovani poeti europei che abbiano compiuto il 14° anno e non abbiano superato il 25° anno di età, è promosso dalla Società Dante Alighieri Comitato di Arpino APS e realizzato in collaborazione con la Società Dante Alighieri Sede Centrale, il Comune di Arpino, il Centro Studi Umanistici ‘Marco Tullio Cicerone’, la Fondazione ‘U.Mastroianni’, l’Ass. Emigranti, la XV Comunità Montana ‘Vale del Liri’ di Arce, l’Ass. ‘Arcanum et Fregellae’.

Comunicato stampa a firma del Prof. Enrico Quadrini Presidente Società Dante Alighieri Comitato di Arpino APS