Arpino (FR) – Piace San Sebastiano, il fascino dell’antica chiesa attrae musicisti

In questi giorni la chiesa di San Sebastiano, nei pressi della stazione ferroviaria di Arpino, ospita i musicisti Giuseppe Molino e Anna K. Nowicka (MoNo Guitar Duo) che, affascinati dal luogo e dall’acustica dal suggestivo luogo di culto, hanno scelto di registrare in questo edificio sacro il loro album. ‘Un lavoro incentrato interamente sull’opera dal titolo “The well tempered guitars” (le chitarre ben temperate) di Mario Castelnuovo-Tedesco – spiega una nota – composta da 24 preludi e fughe in tutte le tonalità. Il compositore nato nel 1895 e morto nel 1968 fu uno dei primi a lavorare per la musica da film hollywoodiana e tra i suoi allievi figurano anche il famosissimi John Williams e Henry Mancini’.

Bella soddisfazione quindi per il paese e per Maria Chiara Martino che lodevolmente tiene aperta la chiesetta del Vallone d’accordo con il parroco don Antonio Di Lorenzo.

‘Siamo orgogliosi – fa sapere la Martino – che ancora una volta la Chiesa, scrigno di bellezza e devozione, è stata scelta per un progetto così importante’.

