Arpino (FR) – Pd, i problemi del paese non interessano?

Allineati e coperti, sull’attenti, con il capo chino e le fettine sugli occhi, i tappi nelle orecchie.

Pure qualcuno con il ‘biscottino’ (leggasi strapuntino) in bocca.

La radiografia del Pd cittadino non si discosta molto da questo ritratto. Purtroppo!

Il Partito Democratico, di fatto, da otto anni ha il paese in mano ma assiste inerme e silenzioso al suo declino. Perchè di declino si tratta. In ogni ambito. Gli ultimi insuccessi ne sono la indiscutibile conferma. Purtroppo!

Mai una volta che si sia udita, anche tramite un’eco lontana, una considerazione sui problemi che affliggono il paese. Mai una proposta, mai una soluzione. Nemmeno una polemica. Zero totale. Eppure di questioni irrisolte, spesso dimenticate, il paese è pieno.

Ne citiamo alcune, a titolo esemplificativo: Dov’è la Casa della Salute? Come mai il Tulliano è ancora chiuso? Perchè i parchi pubblici sono chiusi o abbandonati? Perchè il paese è sporco e senza decoro? Come mai all’appello dell’Istituto Comprensivo mancano 300 iscritti? Come mai l’ex conceria di via Colonna, quattro appartamenti finiti compresi, sono in stato abbandono?

E questa è solo una parte di quello che si vede, perché c’è dell’altro… meno visibile e un po’ imbarazzante.

Un partito non dovrebbe fornire risposte ai cittadini, affrontare i problemi e possibilmente risolverli, peraltro con Provincia, Regione e Governo dalla stessa parte?

In politica contano i risultati, che non si vedono. Purtroppo!

Evidentemente è più facile e pure conveniente dare le colpe agli altri, riportare a galla vecchie questioni, magari per distogliere l’attenzione su problemi ben più seri e attuali.

Non può essere questo il Pd, non certo il nuovo Pd del nuovo segretario provinciale Luca Fantini.

Il paese è in agonia, ma il Pd non se ne è accorto. Che è male, o fa finta di niente, che è peggio!

