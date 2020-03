Arpino (FR) – Parco giochi, da sette mesi il sindaco non risponde

In Comune deve esserci qualcosa che non quadra nella vicenda della chiusura del Parco di Palazzo Sangermano, l’area verde attrezzata con giostrine per bambini che l’amministrazione civica ha inspiegabilmente sbarrato da oltre tre anni.Se da una parte, proprio in questi giorni, alcuni operai dell’ente stanno eseguendo interventi di pulizia e sfalcio della vegetazione, dall’altra non si può fare a meno di rilevare che da sette mesi il sindaco Rea non risponde ad un’interrogazione presentata dal consigliere comunale di minoranza Mauro Iafrate. Il 6 agosto scorso il capogruppo di Forza Italia, di fronte al negato diritto alle famiglie di frequentare un’area pubblica immersa nel verde (così come gli abbandonati giardini del Belvedere) e con le attrezzature necessarie al divertimento dei più piccoli, aveva chiesto lumi al primo cittadino soffermandosi (ed è forse questo il punto) sull’aspetto formale della chiusura dell’area, vale a dire sulla documentazione del Comune. Lumi rimasti spenti nonostante lo scorso gennaio Iafrate si sia rivolto anche al Prefetto di Frosinone. Magari i lavori in corso in queste ore sono in qualche modo legati al pressing di Iafrate. In ogni caso pendono ancora alcune domande. Il consigliere comunale di opposizione chiede ancora una volta al sindaco: ‘Chi ha chiuso il Parco? E con quali atti? Dopo la Prefettura – ammonisce Iafrate – non vorremmo essere costretti a rivolgerci anche alla Procura della Repubblica per conoscere la verità sulla quale Rea tace ad oltranza’ .

Il consigliere Mauro Iafrate

