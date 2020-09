Arpino (FR) – Palazzi ‘danneggiati’, il nuovo passatempo (FOTO)

Suscitano curiosità alcune immagini che ritraggono diversi palazzi, pubblici e privati, del centro storico dalle cui pareti sono staccati ampi pezzi di intonaco piombati al suolo. Tutto in poche ore. Le probabilità che si tratti di episodi casuali o provocati dal maltempo sono praticamente nulle. Verosimilmente si tratta di modesti danneggiamenti eseguiti di proposito da ignoti verso tratti superficiali di muri già cadenti. Niente di clamoroso, nulla di grave anche se non si esclude che i danni possano essere opera di qualche giovanotto annoiato. Nel ‘mirino’ anche il palazzo comunale, peraltro dotato di impianto di videosorveglianza che non funziona da anni. In via Aquila Romana, tuttavia, ci sono un paio di telecamere private che potrebbero aver ripreso coloro che quasi certamente hanno ‘agito’ nottetempo. Ancora una volta emerge la necessità di potenziare i controlli da parte delle forze dell’ordine.