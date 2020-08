Arpino (FR) – Paese sporco e senza controllo, fioccano le proteste

Gli episodi si susseguono uno dietro l’altro e come spesso capita approdano sui social. Ma non mancano proteste dirette, a voce.

DILETTANTI

Come quella di stamane quando in piazza Municipio la società che esegue interminabili manutenzioni per conto di Acea ha sbarrato, a seguito di ordinanza della introvabile Polizia Locale, il tratto di strada davanti la chiesa di San Michele e di fatto tagliando in due il centro storico. A parte il fatto che per ore non si è visto un Vigile Urbano, ma sarebbe stato così complicato sganciare un paletto per consentire il transito dei mezzi? Cioè sarebbero bastati pochi secondi per evitare disagio alla gente. E questo senza contare l’eventuale intervento dei mezzi di soccorso. Chissà i ritardi!

PRESUNTUOSI

Su facebook è comparso un paio di giorni fa un post di liberi cittadini in cui veniva denunciata sporcizia e degrado nella piazza di Collecarino. Svolgendo il suo ruolo di consigliere di minoranza, Rachele Martino ha girato il post all’assessore alla manutenzione mirata Bruno Biancale, il quale pare abbia risposto che non è vero che la piazza è sporca alimentando i sospetti sull’instaurato sistema del pensiero unico, cioè del ‘va tutto bene’, che con la complicità di vari apparati locali sta dominando un paese in preda alla narcolessia.

Biancale sta esagerando, qualcuno comincia a dirlo. L’umiltà e l’impegno dei primi cinque anni sono stati premiati dai cittadini. Da quando però si è accomodato in giunta si comporta da padrone. Basta farsi un giro nel centro storico, tra vicoli, scalinate, piazzette per scorgere quanta ‘monnezza’ c’è in giro. Si dirà: colpa della gente. Può darsi, ma proprio perchè si presume che la gente sporchi che nella Tari (a proposito, aumenti in vista) ci sono 147mila euro per lo spazzamento. Che fine fanno? Vogliamo fare i conti?

NOTTI INSONNI

A questo si aggiunge la pressochè totale assenza di controlli. L’altra notte, sempre nel centro storico, un gruppetto di giovanotti su di giri ha messo in scena il solito deprimente spettacolo con grida e espressioni non proprio da dolce stil novo e atteggiamenti ai limiti della decenza fino a poco prima dell’alba facendo sobbalzare nel letto più di qualcuno come se già non bastasse il caldo a rendere agitato il riposo. Domanda: ma gli schiamazzi notturni, l’ubriachezza molesta e il disturbo della quiete pubblica sono ancora reati? In via Angelo Conti evidentemente si dorme bene, in piazza e dintorni poco e male!

Lu