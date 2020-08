Arpino (FR) – Olio extravergine: il progetto “Origine Comune” è approdato in consiglio

Ieri sera, nel corso della seduta di consiglio comunale, all’unanimità è stato approvato il punto riguardante il riconoscimento della Denominazione comunale per l’olio extravergine di Arpino. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal consigliere comunale di opposizione Rachele Martino, componente del Comitato regionale di Anci Lazio, la quale aveva già annunciato a numerosi produttori locali, con largo anticipo, tale riconoscimento nel corso della passata edizione del Premio Terra di Cicerone. “Penso – ha commentato la consigliera Martino – che l’olio extravergine di Arpino sia un prodotto di qualità che merita di essere valorizzato e fatto conoscere. E’ capace di raccontare la storia di un territorio, le sue tradizioni e rappresenta una specificità locale su cui i produttori possono e devono investire e la città di Arpino può riprogrammare il proprio sviluppo locale, soprattutto dopo i mesi bui che abbiamo vissuto e dai quali ancora non sembra siamo usciti. Anci Lazio, magistralmente guidata dal sindaco Riccardo Varone, tra i tanti obiettivi perseguiti, ha voluto con tale iniziativa tutelare la diversità e la qualità dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici dei diversi territori, facendo emergere le specificità di ogni singolo comune, salvaguardandone l’identità e le tradizioni, senza tralasciare la crescita sociale ed economica. La politica serve a questo: a servire il proprio Paese anche dai banchi della minoranza! Quando si investe su un prodotto lo si tutela, lo si valorizza coinvolgendo in questa azione l’intero tessuto produttivo e commerciale di Arpino, con particolare riguardo all’aspetto turistico, alla ristorazione che ad Arpino ha un ruolo decisamente rilevante e alla piccola distribuzione alimentare. Il prodotto locale è il frutto del lavoro di tanti cittadini che meritano un riconoscimento, della nostra cultura, delle tradizioni locali e racconta molto di noi. Il marchio De.Co., oltre a promuovere la partecipazione di Arpino ad una serie di iniziative organizzate presso i comuni aderenti il progetto, rappresenta un veicolo di tracciabilità del prodotto e di facile riconoscibilità; verrà pubblicizzato all’intero di una serie di trasmissioni radiotelevisive finalizzate a far conoscere ad un pubblico più vasto i prodotti di nicchia del Lazio riconosciuti come De.Co. e farà parte di un catalogo dei prodotti De.Co. del Lazio, consultabile sia in forma scritta che on line”.

