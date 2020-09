Arpino (FR) – Offerta di lavoro, pizzaiolo

Azienda operante nel settore commercio, con sede a Isola del Liri e unità operativa a Arpino, ha richiesto al Centro per l’Impiego di Sora la seguente figura professionale: 1 “Pizzaiolo con esperienza ”.REQUISITI: Iscrizione al Centro per l’Impiego, precedente esperienza nella mansione richiesta, attestato HACCP, conoscenze informatiche di base, possesso della patente “B”.MANSIONI: preparazione pizza e pane . CONTRATTO OFFERTO: tempo determinato mesi 4 (quattro) . LUOGO DI LAVORO: Arpino .Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti possono aderire alla richiesta di personale dal 15 settembre 2020 al 17 settembre 2020 al seguente indirizzo email: cpisora@regione.lazio.it

COMUNICATO STAMPA

