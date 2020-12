Arpino (FR) – Muore nel sonno Rinaldo Greco, cordoglio in paese

Si è spento stanotte nella sua abitazione di località Vicenne mentre dormiva, quasi certamente a causa di un arresto cardiaco, il 75enne Rinaldo Greco, ex dipendente di Poste Italiane e da tempo in pensione. Rinaldo, molto conosciuto in paese, è stato uno dei fondatori del Comitato dei festeggiamenti dell’Addolorata, vera e propria colonna portante del sodalizio guidato da Bruno Biancale. Socio della locale associazione dell’Arma dell’Aeronautica, si è sempre fatto apprezzare per serietà, discrezione, disponibilità. Lascia la moglie Vincenzina, i figli Gianni e Stefania. A loro giungano le affettuose condoglianze della nostra redazione. I funerali di Rinaldo Greco, nel rispetto delle norme anti Covid, saranno officiati alle 14.30 di domani nella caratteristica chiesetta dell’Addolorata, poco oltre l’acropoli di Civitavecchia.

Correlati