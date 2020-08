Arpino (FR) – Monumento ai Caduti, torna il decoro

Il Monumento ai Caduti davanti il palazzo municipale è stato oggetto stamane di un apprezzato intervento di restyling.

In particolare, fra l’altro, sono state sostituite le bandiere che recano i colori del paese e dell’Italia. Ci ha pensato, ancora una volta, l’associazione Arma Aeronautica di Arpino brillantemente guidata dal Colonnello Giorgio Rea. La sezione arpinate si è fatta carico dei costi anche se non sarebbero di sua competenza visto che alla manutenzione straordinaria e quindi alla sostituzione delle bandiere dovrebbe pensarci il Comune. Ed invece se ne sono occupati coloro che evidentemente a certi valori e determinati simboli ci tengono sul serio e non a chiacchiere. E intervengono anche quando non dovrebbero farlo. Soprattutto quando le bandiere, simboli istituzionali, sono in condizioni indegne, scolorite e ridotte a brandelli fra l’indifferenza di chi esce ed entra in Municipio svariate volte al giorno. Quindi un bel 10 in pagella alla sezione locale dell’Arma Aeronautica, 0 spaccato agli amministratori comunali, sindaco in testa.

Lu