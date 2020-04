Arpino (FR) – Minacciato con un coltello sul suo terreno

Momenti di forte tensione poco dopo le 17 in contrada Abate, località a valle di Collecarino.

Un 44enne residente nella zona stava eseguendo una verifica su un terreno di proprietà distante poche decine di metri dalla sua abitazione quando si è imbattuto in un uomo, di circa 70 anni, che in una mano stringeva un folto mazzo di asparagi. Il 44enne, noto e stimato professionista, di fronte all’intrusione ha chiesto spiegazioni facendo notare all’anziano che si trovava sul suo podere. Il 70enne, in evidente violazione delle norme stabilite per fronteggiare la diffusione del Corona virus, ha ribattuto che la terra che stava calpestando era invece di sua proprietà. A questo punto i toni si sono accesi. L’anziano ha estratto dalla tasca un coltello puntandolo l’arma contro il 44enne. Quest’ultimo, seppur minacciato, non si è lasciato però intimorire ammonendo il cercatore di asparagi che avrebbe allertato le forze dell’ordine. Pochi istanti e il 70enne si è dileguato proprio mentre veniva richiesto l’intervento dei carabinieri della locale stazione che proprio in queste ore stanno cercando di rintracciare l’uomo nei confronti del quale non è esclusa la denuncia all’autorità giudiziaria.

Lu

Correlati