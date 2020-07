Arpino (FR) – Martino: ‘Intitoliamo un luogo speciale a Ennio Morricone’

Il consigliere comunale Rachele Martino, già brillante assessore alla cultura che finanziava le manifestazioni con la sua indennità, ha lanciato la proposta di intitolare al celeberrimo compositore appena scomparso un ‘luogo speciale’ del paese.Lo ha fatto nel primissimo pomeriggio di ieri con un messaggio inviato al presidente dell’assise civica Andrea Chietini e quindi con un post su facebook. Post che ha incontrato subito il favore di decine e decine di persone (…ottima proposta…, idea meravigliosa…, atmosfera magica i primi commenti). Mostrando una spiccata sensibilità, l’esponente della minoranza ha argomentato: ‘Dovrebbe essere un posto centrale e di alto valore culturale intorno al quale sviluppare una serie di eventi, una volta passato questo periodo di emergenza epidemiologica’. Il consigliere comunale non si è limitato a questo proponendo inoltre di ‘far risuonare le musiche del Maestro per il centro storico in filodiffusione’.Infine, sarebbe opportuno un minuto di raccoglimento nella sede istituzionale del Consiglio comunale in apertura della prossima seduta.

