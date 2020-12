Arpino (FR) – Martino: ‘Compriamo locale per sostenere il territorio’

Nuova iniziativa del consigliere comunale Rachele Martino. Nella circostanza l’ex assessore alla cultura ‘suggerisce’ di sostenere le imprese locali, i loro prodotti e servizi.

Lo fa con una breve nota in cui si legge: ”Il Natale si avvicina… e noi compriamo nella nostra comunità! Il prodotto locale è NOSTRO, non è di sinistra né di destra. Non certo per una questione identitaria, ma perché in questo momento di forte difficoltà soprattutto nel settore economico e nel sociale, la comunità ha bisogno di riconoscersi tale e valorizzare le eccellenze che ad Arpino e nel comprensorio non mancano”.

La Martino aggiunge: ”Nell’acquistare i prodotti delle nostre aziende e della nostre cooperative locali, noi valorizziamo i prodotti del nostro territorio, riattiviamo nel contempo l’economia locale un po’ a rilento in questo momento storico – conclude – e rivitalizziamo il nostro paese e quelli vicini”.

