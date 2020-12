Arpino (FR) – Manutenzioni, la minoranza chiede tutti gli atti

I consiglieri comunali di opposizione Fabio Forte, Mauro Iafrate, Rachele Martino e Gianluca Quadrini hanno presentato al sindaco Rea ed ai responsabili dei due settori dell’ufficio tecnico una richiesta di atti a partire da gennaio 2016 ad oggi. Con la richiesta la minoranza intende conoscere: ”quali sono state le ditte incaricate dal Comune che hanno svolto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; se sono state rispettate tutte le normative vigenti in merito al codice dei contratti pubblici, che regolano la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni e dei relativi contratti pubblici; se le ditte che sono state incaricate avevano tutti i requisiti per poter eseguire lavori per conto di Enti Pubblici, compreso le autorizzazioni igienico sanitarie per poter svolgere lavori cimiteriali; a quanto ammonta la somma fatturata ad oggi per ognuna di esse”.Nel loro documento i quattro consiglieri comunali specificano che ”per ogni singolo incarico o atto, va allegata la relativa ordinanza e/o determina, con particolare riguardo a tutti gli interventi commissionati dal Comune in merito all’allerta meteo” emanata dalla Protezione Civile sabato 5 dicembre scorso.

comunicato stampa