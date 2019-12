Arpino (FR) – Maggioranza in difficoltà, Iafrate la striglia. Vivace seduta di Consiglio comunale

La maggioranza (senza numeri per circa mezz’ora) è apparsa più volte in difficoltà strigliata duramente dal consigliere di opposizione Mauro Iafrate in relazione soprattutto alla ‘ritoccata’ delibera dell’assise del 7 dicembre (la vicenda è sul tavolo del Prefetto) circa la segnalazione di squilibrio finanziario per rimediare al quale il sindaco Rea e compagni si sono addirittura inventati il terzo piano di rientro, dopo il fallimento del primo e del secondo.Questa volta la dichiarazione di voto dell’opposizione è stata sì allegata, ma non all’atto in questione, ovvero dove sarebbe stato opportuno allegarla, ma all’approvazione dei verbali della seduta precedente. In pratica l’hanno ‘nascosta’. Cioè è stata ‘nascosta’ la ricostruzione fatta dalla minoranza, una cifra dopo l’altra, rispetto alle mancate entrate ed ai mancati risparmi che la maggioranza aveva messo nero su bianco prima di disattenderli in parte.Evidentemente chi governa il paese non vuole che siano note le proprie responsabilità sulla mancata attuazione del piano di rientro e quindi sul dissesto sempre incombente. Tanto più che è emerso, ancora su richiesta di Iafrate, che il saldo dell’ex scuola di Collecarino non è stato ancora incassato (circa 90mila euro) quando mancano poche ore alla scadenza. Eppure, se non ricordiamo male, la maggioranza con quelle risorse tutte ancora da incamerare, pareggiò i conti del 2018. Senza contare che quell’immobile pubblico è stato messo in vendita da un’agenzia immobiliare diversa da quella cui era stato affidato per una somma maggiore (130mila euro) prima che fosse ceduto. In altre parole qualcuno ha provato a vendere il bene pubblico senza esserne titolare. Un’altra vicenda sulla quale nessuno fornisce spiegazioni e che perciò potrebbe finire al centro di un esposto alle autorità competenti.

Luk

Correlati