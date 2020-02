Arpino (FR) – L’IIS “TULLIANO” in barca verso l’Europa…

Avanzano i lavori per la realizzazione del Progetto Ambassador School Programme 2019/2020: L’ EUROPA E LA TUTELA DELL’ AMBIENTE. Gli Ambasciatori Junior della sezione per Chimici accompagnati dai loro docenti di chimica Ambasciatori senior hanno raggiunto la Riserva Naturale del Lago di Posta Fibreno dove, dopo una presentazione molto esaustiva da parte di guardia parco della storia e delle tradizioni del posto, hanno fatto prelievi delle acque in zone diverse del lago per essere analizzate nei laboratori dell’istituto.

COMUNICATO STAMPA

