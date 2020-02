Arpino (FR) – La raccolta firme, per la messa in sicurezza del Serapide, arriva in terra di Cicerone

La raccolta firme per la messa in sicurezza immediata del centro commerciale Serapide di Sora, arriva in terra di Cicerone. Nella mattinata di domenica, infatti, sarà allestito un gazebo in Piazza Municipio dalle ore 8:30 alle ore 13:00, dove sarà possibile firmare, per chiedere al Sindaco di Sora Roberto De Donatis, la messa in sicurezza immediata della struttura sita in zona San Giuliano a Sora. Ad organizzare l’ evento sono stati Pio Polsinelli, papà di Andrea, morto tragicamente all’ interno della struttura ormai abbandonata, e Mollicone Roberto, esponente sorano di Fratelli d’Italia, e Presidente dell’ Associazione Sora 2.0, che negli ultimi anni si è resa protagonista di innumerevoli battaglie per il Serapide. Proprio Mollicone, tramite una nota stampa dichiara: ” La battaglia per la messa in sicurezza immediata del Serapide continua, e dopo Sora, Isola del Liri e Carnello, arriva anche ad Arpino, dove saremo presenti in Piazza Municipio dalle ore 8:30 alle ore 13:00. Al mio fianco, come sempre ci sarà Pio Polsinelli, il padre di Andrea, che all’ interno della struttura perse la vita in circostanze tragiche. Un tema, quello del Serapide, che abbiamo sempre affrontato con determinazione e che continueremo ad affrontare con la stessa tenacia che ci ha contraddistinto in questi anni, fino a quando la struttura non verrà messa in sicurezza. Una volta raccolte le firme, sarà nostro compito porgere al Sindaco De Donatis, una petizione con l’ esplicita richiesta di sbarrare tutti gli accessi alla struttura.”

