Arpino (FR) – La promozione del paese e il rispetto delle regole

Il rispetto delle regole. Lo sollecita un cittadino in vista delle (eventuali) manifestazioni estive. L’arpinate si riferisce ad un episodio di questa mattina e non sembra affatto avere tutti i torti. Se da una parte la promozione del paese è comunque un fatto positivo, questa non dovrebbe avvenire… a tutti i costi perchè in ballo c’è la salute delle persone.

Ecco la segnalazione: ”Per la ripartenza post Covid-19 le norme da seguire sono: non indossare mascherine obbligatoriamente all’aperto ma a patto che qualora si dovessero verificare assembramenti che non garantiscono le distanze di sicurezza indossare la mascherina per evitare il contagio. Già dai primi giorni di riapertura, sono riprese anche le consuete visite turistiche in gran parte del territorio di Arpino e come testimoniano molte immagini e video sono state evase le norme sopra citate. Due mesi fa circa, 6 contrade e quartieri su 7, insieme all’associazione Pro Loco (ente organizzatore) e Comune, hanno valutato e deciso di rinviare la manifestazione clou dell’estate: il Gonfalone di Arpino giunta alla sua 50esima edizione, per prevenzione e senso di responsabilità vista la situazione. Nella mattinata di oggi 02/07/2020, Arpino ha ospitato un emittente televisiva per promuovere la città e la manifestazione del Gonfalone. In questa circostanza sono state presenti molte persone vestite in costume ciociaro e si è fatta anche una dimostrazione della corsa della cannata. Il tutto ha inevitabilmente creato notevoli assembramenti senza però rispettare alcuna norma, ovvero le protezioni individuali. La domanda che sorge spontanea è: chi le sta autorizzando? Chi sta controllando che tutto proceda regolarmente?”.

Osservazioni che andrebbero tenute in debita considerazione, anche perchè il rischio che l’epidemia di Coronavirus riprenda vigore, proprio a causa di incontrollati assembramenti, non è affatto remoto. Ma questo dovrebbero saperlo tutti, anche chi ricopre ruoli di responsabilità.