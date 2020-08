Arpino (FR) – La poesia? Non è cultura !

Nel giorno in cui si presenta l’oggetto misterioso, cioè il dossier della candidatura di Arpino quale capitale della cultura 2022, arriva in redazione un’immagine che forse la dice lunga sulla differenza tra fatti e parole. La foto ritrae una pagina del Libro di Pietra ubicata in un angolo di via Colonna, proprio sotto l’ex ospedale, avvolta dalle erbacce, immersa nella sporcizia, abbandonata da mesi al degrado. Viene da chiedersi se la Poesia rientra nell’ambito della cultura nella città della cultura. Viene da chiedersi se è questo il rispetto che si deve a chi quella formidabile iniziativa ha creato e resa possibile. Viene da chiedersi cosa penserebbe di fronte alla deplorevole trascuratezza l’autore di quei brani poetici e più in generale di fronte all’evidente contraddizione tra le reiterate, insistenti enunciazioni e la concretezza. Per ora sarebbe parimenti legittima anche la candidatura a Città capitale delle chiacchiere!

