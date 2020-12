Arpino (FR) – La mensa scolastica, un servizio dimenticato

Nessuno più ne parla, eppure un anno fa ha suscitato un bel ‘casino’ inchiodando alle proprie responsabilità il titolare del servizio, cioè il Comune, ovvero l’amministrazione comunale, quindi sindaco, giunta (cui si deve il ‘peccato originale’ nel luglio 2019) e consigliere delegato.

Stavolta la ‘scusa’ è il Covid, che vale solo per Arpino perchè altrove il servizio funziona regolarmente.

In queste ore ci ha pensato l’ex consigliere comunale Lorenzo Gabriele a rilanciare la necessità di avviare la refezione scolastica. Lo ha fatto con un post su facebook in cui si chiede: ‘Ci sono informazioni circa la possibilità della partenza della mensa scolastica? Da marzo ad oggi sono passati sette mesi. Ci sono solo disagi…’.

Poi aggiunge: ‘Capisco che è molto difficile organizzare un servizio a completo carico delle famiglie… sai ci devi perdere tempo. Disagi disagi disagi…Per capire non c’è più tempo ed imbottire i figli di merendine nemmeno. Aspettiamo come sempre una comunicazione che sicuramente ci illuminerà’.

Siamo andati a verificare sul sito online del Municipio dove la comunicazione per le iscrizioni al servizio risale al 22 settembre ed ormai è finita in coda, nelle retrovie della home. Fra l’altro c’è scritto che ‘la scadenza per la consegna dei moduli, con allegata la documentazione richiesta, è fissata alle ore 12.00 di venerdì 16 ottobre 2020’, quindi che il servizio potrebbe subire variazioni a causa del Covid (sempre qui, solo qui). C’è stato recentemente anche un ‘vertice’ che evidentemente non ha prodotto effetti, così come qualche post ormai superato. Alla fine la sostanza è che la mensa non c’è. Tante chiacchiere e pochi fatti. Come al solito.

E sui vari gruppi whatsapp i genitori continuano a lamentarsi, anche dell’orario scolastico.

Correlati