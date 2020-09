Arpino (FR) – Istituto comprensivo, serve manutenzione (FOTO)

Non solo banchi, servizi igienici, locali mensa. Al Comprensivo Marco Tullio Cicerone ed in particolare ci sono diversi problemi anche nel piazzale del complesso scolastico di via Colonna, nella parte tra l’ingresso e la strada. Qui si notano da tempo un paio di profonde cavità nel terreno, proprio ai piedi della incerta ringhiera, parte della quale non c’è da tempo dopo i danneggiamenti causati dal taglio degli alberi. In un punto la barriera metallica è pure sconnessa e quindi in grado di procurare danni. Ed ancora, tubazioni sull’erba, masserizie e scarti fra un fabbricato e l’altro non sono ancora stati rimossi o smaltiti. La pavimentazione è ondulata e forma cedimenti. Anche sul marciapiede esterno all’edificio scolastico si scorgono tratti dissestati, sampietrini saltati. Senza contare rovi e sterpaglie che proliferano nel fossato a ridosso dell’ingresso.

Insomma, l’immagine generale non appare affatto molto decorosa e sarebbe il caso di intervenire per scongiurare possibili rischi per l’incolumità degli alunni. Così come del resto segnalano diversi genitori, anche tramite fotografie.

