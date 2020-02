Arpino (FR) – Istituto Comprensivo, il comunicato stampa dei genitori

Si prende atto della delibera del Consiglio Comunale del 31 gennaio 2020 che all’unanimità ha riconosciuto una situazione di fatto documentata che da diversi mesi anima la realtà locale. I genitori confidano ora in un’azione corale, della maggioranza e della minoranza, che porti all’attenzione dei massimi uffici il disagio della comunità arpinate. Si deve ribadire opportunamente che, nonostante i nostri ripetuti solleciti, ad oggi, non è stata ricevuta alcuna convocazione per un incontro (richiesto per ben tre volte). L’unico riscontro della dirigenza scolastica, pervenuto in data 29.01 us., è il seguente e si riporta testualmente ed integralmente: “In riferimento alla Vs pec del 17/01/2020 si comunica che le informazioni richieste sono state ampiamente esposte in Consiglio d’Istituto del 27/01/2020”. A tale comunicazione i genitori hanno risposto con una nota trasmessa a mezzo pec il 30 gennaio 2020, rimasta anch’essa inevasa. Le famiglie chiedono, a questo punto, che sia chiarito a quale PEC faccia riferimento il riscontro della scuola, poiché in data 17 gennaio 2020 sono state inoltrate ben tre pec con contenuto e richieste differenti. Ad ogni modo nella seduta del Consiglio di Istituto del 27 gennaio us non sono state comunicate ai rappresentanti dei genitori e ai genitori uditori le informazioni richieste, anzi, è stata data parziale lettura dei sondaggi (somministrati sulla scelta vecchio/nuovo orario), lettura peraltro incomprensibile e disturbata dal forte brusio dei consiglieri presenti. Tra la confusione generale si è appreso però che la maggior parte dei genitori ha espresso la propria preferenza per il vecchio orario (sia in termini relativi – in riferimento al solo Comune di Arpino – che in termini assoluti – in riferimento all’intero istituto comprensivo) ma incomprensibilmente è stata votata, ancora, la nuova articolazione oraria, così come deliberato il 07.01.2020. Non si comprende quindi perché sia stata disattesa la volontà dei genitori stante il punto all’ordine del giorno che, nello specifico, prevedeva una revisione della delibera del 07.01.2020 in considerazione dell’esito dei sondaggi. Ed ancora una volta i genitori si vedono imposta un’articolazione oraria non richiesta, non voluta e totalmente difforme rispetto all’offerta formativa somministrata fino ad oggi dalla scuola e opzionata al momento dell’iscrizione. Offerta formativa variata unilateralmente ed imposta alle famiglie. Si è appreso inoltre di una flessione delle iscrizioni alle classi in entrata e di trasferimenti degli alunni anche in corso di anno scolastico. Nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni per legge, sarebbe appena il caso di rendere noto e di rendicontare alla società tutta l’operato dell’istituzione

