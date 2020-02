Arpino (FR) – Istituto Comprensivo Cicerone, la solidarietà di alcuni genitori alla nuova D.S.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un comunicato stampa da parte di alcuni genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Marco Tullio Cicerone.

“Tutti i giorni siamo costretti a leggere articoli sull’Istituto Comprensivo Marco Tullio Cicerone, che denunciano malessere e malcontento,ma siamo sicuri che questo corrisponda al vero? Ci sono molti genitori che vogliono dimostrare solidarietà alla nuova dirigente scolastica ed al suo operato con cui sta cercando di trovare soluzioni che possano mantenere le attività già esistenti (corsa di Miguel,piccola orchestra, semi college) e offrire altre che vadano a soddisfare le esigenze dei bambini e genitori tenendo come punto fermo la didattica , organico ed i diritti dei lavoratori,dando un futuro alle nostre scuole. Sotto questa storia ci sono tante storie di ambizioni politiche, populismo e disprezzo,come quello che sta creando qualcuno che con post, messaggi e chicchiere, offende la nuova preside ed umilia i lavoratori impiegati a vario titolo pressol l’istituto,oggi divenuti “incapaci”,stupidi… La minaccia di alcuni genitori di portare via i propri figli togliendo loro dal proprio contesto sociale, per evitare di svegliarsi al mattino venti minuti in anticipo, è l’esempio del capriccio che si vuole perpetrare che genera punizione solo nei confronti dei propri figli. Vogliamo incoraggiare la preside ad andare avanti,a non indietreggiare,perchè se è vero che molti vogliono farle abbassare la testa come gesto di sottomissione,di dimostrazione della forza e spregio delle istituzioni,moltissi altri genitori,invece la ringraziano perchè è bellissimo sentirsi uguali e rispettati e la supportano ed incoraggiano senza urlare, senza slogan,ma con sincerità e la vogliono rassicurare sul fatto che siamo più di quanto vogliano farle credere.”

