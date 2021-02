Arpino (FR) – Istituto Comprensivo “Cicerone”, il ringraziamento del consiglio d’Istituto alla Preside La Marca

Il consiglio d’istituto porge i suoi più sinceri ringraziamenti alla Preside La Marca per tutto ciò che in questo lasso di tempo abbiamo imparato: del nostro ruolo, dei nostri doveri e delle mille possibilità,che con il nostro operato possiamo offrire a questa bellissima comunità educante che è l’Istituto comprensivo “Cicerone”. Abbiamo notevolmente aumentato le nostre capacità informatiche e linguistiche. Abbiamo capito il ruolo del confronto vero, a volte duro, ma che porta a crescere.Il vocabolo che più posso accostare a questa coraggiosa donna è Resilienza: capacità di assorbire l’urto,quella capacità straordinaria di trovare ,in un momento difficile ,la strada che possa portare ad una soluzione, sentirsi uniti verso un unico scopo ,la serenità dei nostri figli.Un momento ,quello dell’ emergenza covid,affrontato con impegno e senza risparmio per garantire la massima sicurezza dei bambini nonché di tutti coloro che gravitano intorno all’ Istituto.La promessa è quella di mantenere gli impegni, i progetti, le intenzioni, di voler andare avanti, per diventare sempre più comunità, per offrire le nostre differenze territoriali come luogo di confronto, di crescita e di collaborazione.Con la Sua presenza abbiamo appreso, più che in altri momenti, il peso della comunicazione interistituzionale; con il coinvolgimento delle realtà presenti a livello territoriale possiamo ottenere risultati che vadano ad accrescere notevolmente il benessere e le possibilità per i nostri figli, invitando loro ad oltrepassare la linea della comfort zone, a fare esperienze che ci allinino al resto dell’Europa.Un caro, sincero e fortissimo saluto ad una Preside, ad una donna che ha saputo credere in questa terra troppe volte sottovalutata.

Con il cuore commosso rinnovo i miei,i nostri sinceri saluti.

Per aspera ad astra!

La Presidente ed i consiglieri componente genitori, il Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri, Presidente De Vincenzo Valentina.

COMUNICATO STAMPA