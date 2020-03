Arpino (FR) – INCONTRIAMO CICERONE seminario in 5 appuntamenti

INCONTRIAMO CICERONE seminario in 5 appuntamenti tutti in ARPINO sala San Carlo ore 10,30, il primo incontro SABATO 7 MARZO (anziché 29/02) ore 10.30 Sala San Carlo ARPINO centro. L’obiettivo di INCONTRIAMO CICERONE è quello di rendere il ‘nostro’ effettivamente presente nella sua città natale attraverso incontri periodici. La denominazione del progetto sottolinea appunto l’intenzione di porlo al centro di un percorso che faccia conoscere, passo dopo passo, tutte le sue poliedriche sfaccettature e la presenza monolitica del suo pensiero e delle sue opere in ogni secolo nonché la sua incredibile attualità; impegno questo che vedrà i diversi relatori produrre studi, riflessioni, interpretazioni a 360 gradi su tutto quanto conduca a Cicerone o da lui prodotto o che da lui abbia tratto ispirazione. La strutturazione in seminario è stata scelta per proporre gli incontri anche come momento di approfondimento extrascolastico per docenti e discenti delle scuole presenti sul territorio, in particolare i Licei.

