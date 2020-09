Arpino (FR) – In pensione il maresciallo Musi

Venne assunto dal Comune nel lontano 1982, oggi dopo 38 anni di servizio al Comando di Polizia Locale, prima da ausiliario e poi da effettivo, per il Sovrintendente capo Gianfranco Musi è stato l’ultimo giorno di lavoro. Da domani sarà in ferie (e recuperi) fino al 31 dicembre prossimo. Dal giorno dopo la meritata pensione. Sempre apprezzato per il buon senso, per l’applicazione mai eccessivamente rigida del Codice della strada, per la prevenzione sistematica, il maresciallo Musi appende il fischietto al muro. Quel fischietto che gli Arpinati soprattutto hanno spesso udito durante i servizi esterni. E cosi si assottiglia ulteriormente il personale del Comando di Pm ormai ridotto a quattro unità con inevitabili ripercussioni sull’efficacia dei controlli. Un problema serio ancora senza soluzioni.

Intanto al maresciallo Gianfranco Musi, Calimero per gli amici, giungano gli auguri della nostra redazione.

