Arpino (FR) – Il sindaco Rea non risponde, Iafrate si rivolge al Prefetto

Due argomenti ‘caldi’. Altrettante interrogazioni rimaste senza risposta. Sono al centro di una nota che il consigliere comunale di minoranza Mauro Iafrate ha inviato al Prefetto di Frosinone ‘affinchè venga ripristinata la legalità nel Comune di Arpino’. Al rappresentante del Governo, Iafrate scrive di aver presentato al sindaco Rea il 6 agosto scorso, cioè cinque mesi fa (la legge prevede 30 giorni per la risposta), un’interrogazione con richiesta di risposta scritta sulla vicenda della chiusura del Parco San Germano. Altrettanto ha fatto il 19 dicembre scorso su un’altra questione ‘scottante’: la refezione scolastica.Il capogruppo di Forza Italia sostiene che le sue interrogazioni ‘purtroppo non hanno avuto riscontro’ e quindi lo ha fatto presente al Prefetto di Frosinone al quale ha chiesto di intervenire.La vicenda del Parco Sangermano, area pubblica aperta circa 15 anni fa dalla giunta Forte in parte a verde attrezzato con tanto di giostrine per bambini *(nella foto il parco realizzato dalla giunta Forte)* è tutta da chiarire. Il sito è inspiegabilmente chiuso da tre anni, salvo in ‘determinate’ occasioni. Non si sa chi l’ha sbarrato, a quanto pare non ci sono atti formali. Iafrate sospetta che sia stato commesso un abuso negando uno spazio pubblico alle famiglie e per questo si è rivolto al Prefetto. In effetti cinque mesi per rispondere a una interrogazione sono più che sufficienti. Evidentemente anche su questa storia il sindaco Rea è in difficoltà.La seconda interrogazione, più recente, riguarda la mensa scolastica. Argomento sul quale, è opinione diffusa, le responsabilità dei tre mesi di ritardo per l’avvio del servizio, sono tutte dell’amministrazione civica.Insomma, da una parte c’è un consigliere che intende sapere come stanno le cose su aspetti della vita amministrativa. Dall’altra c’è un sindaco che non lo dice.Nel frattempo cresce l’attesa per conoscere le risposte alle domande che l’intera minoranza ha presentato con un’altra interrogazione, questa volta sulla ‘vendita’ della ex scuola di Collecarino. Altra vicenda carica di dubbi e sospetti.

