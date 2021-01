Arpino (FR) – Il PD aderisce all’iniziativa popolare “Legge antifascista di Stazzema”

Il circolo del PD “Giampaolo Palma” di Arpino unitamente a tutte le forze politiche del centrosinistra locale aderisce al progetto di legge di iniziativa popolare “Legge antifascista di Stazzema” – Gazzetta ufficiale n. 260del 20 ottobre 2020- che prevede delle norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo in luoghi pubblici. Questa proposta di legge riprende ed amplia quelle finalità che nella scorsa legislatura erano state approvate solo da un ramo del Parlamento. Nel Comune di Arpino sono disponibili i moduli per la raccolta delle firme, chi vuole aderire può pertanto recarsi presso il COMUNE e firmare la proposta di legge Ripartiamo da questa iniziativa per difendete la nostra Costituzione ed i suoi valori.

COMUNICATO STAMPA

Correlati