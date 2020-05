Arpino (FR) – Il paese colonia britannica, istituita la guida a sinistra

E’ curiosa l’immagine che un nostro lettore ci ha inviato oggi. E’ una foto che ritrae un tratto di via Vittoria Colonna ed in particolare un segnale che indica l’attraversamento degli alunni che frequentano l’istituto comprensivo Cicerone (medie ed elementari). Fin qui nulla di strano se non fosse che il segnale è stato posizionato ‘contromano’, ovvero a sinistra per chi sale. Dovrebbe essere a destra di chi scende, ma dall’altra parte l’indicazione vieta la sosta. Ora, a meno che ad Arpino non si applichi un codice della strada tutto particolare, è forse il caso di ripristinare la regolarità della segnaletica. E’ vero che le scuole sono chiuse, ma i tempi biblici dell’amministrazione civica nel sistemare questioni di poco conto sono ormai noti ai quattro venti. Sempre che sia sfuggito a tutti che ad Arpino vige la guida a sinistra, come capita nei Paesi che furono colonie britanniche. In questo caso è tutto a posto.Scherzi a parte è opportuno rimediare, anche perché con la segnaletica non si scherza e spesso grazie a quest’ultima si decide chi vince e chi perde. Senza contare che in gioco c’è la sicurezza dei bambini. Oltretutto il segnale è posto oltre la scuola, cioè in posizione praticamente inutile.

