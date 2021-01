Arpino (FR) – Il degrado avanza, anche una barca tra i rifiuti (FOTO)

Questo slideshow richiede JavaScript.

C’è anche una piccola barca tra i rifiuti accumulati alle Volte, nel centro storico di Arpino.

Un vero e proprio deposito di monnezza nel quale si scorgono, oltre all’imbarcazione, anche rifiuti speciali. Al campionario della indecenza non mancano metalli, pneumatici, ingombranti, raee, vetro, cartone, plastica e tanto altro. Tutto tollerato dall’amministrazione civica, per giunta di fronte ad un parcheggio pubblico e vicino ad un paio di attività commerciali.

Il degrado perdura da anni nel disinteresse generale e in attesa di un’isola ecologica che la giunta Rea sta facendo realizzare da due anni al posto di un’area di sosta compresa tra due quartieri.

Le immagini sono eloquenti, eppure nessuno muove un dito per restituire decoro alla zona. Viene da chiedersi se c’è un assessore all’ambiente e igiene, e se c’è cosa fa per il paese?

