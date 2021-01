Arpino (FR) – Il consigliere comunale Iafrate lascia FI e passa alla Lega

Un altro esponente storico di Forza Italia in provincia di Frosinone abbandona il partito berlusconiano, si tratta dell’ arpinate Mauro Iafrate. Il forzista nella città di Cicerone lo ha fatto con un messaggio dai toni cordiali, ma politicamente forte inviato al coordinatore regionale Claudio fazzone. È la prima volta e in consiglio comunale ad Arpino e seduto un esponente del Carroccio, in questi giorni in città si era visto l’Onorevole Ciacciarelli esponente di rilievo del movimento guidato da Matteo Salvini in provincia di Frosinone, dopo che nei giorni scorsi c’era stato dopo 25 anni di militanza nel partito di Berlusconi di Anselmo Rotondo sindaco di Pontecorvo, ora anche un altro esponente di lunga data lascia per altri lidi.

