Arpino (FR) – IIS Tulliano. Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo

European Parliament – AMBASSADOR SCHOOL … Non ha tregua la sete di avventura degli studenti dell’IIS”TULLIANO” di Arpino. Questa volta il prestigioso Istituto si è calato nel ruolo di Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo nel contesto dell’iniziativa Ambassador School Programme, progetto proposto dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia che si pone l’obiettivo di accrescere negli studenti il desiderio di conoscere le fondamenta della democrazia parlamentare europea e i diritti dei cittadini comunitari. Il fine dell’iniziativa è quello di diffondere la conoscenza dell’Unione Europea non solo alla scuola ma anche alle famiglie, al territorio ed alle autorità locali. Il Progetto Ambassador School Programme 2019/2020 coinvolge i docenti nel ruolo di ”ambassador senjor”, con il compito di diffondere il messaggio e formare gli studenti e ventitre studenti delle classi terze e quarte nel ruolo di “ambassador junior” che, interagendo con i rispettivi compagni di classe e d’istituto, svilupperanno il tema proposto “L’EUROPA E LA TUTELA DELL’AMBIENTE”. L’inizio dei lavori sarà ufficializzato il 29 gennaio. l’IIS”TULLIANO”, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sarà Ambasciatore di un evento di elevato spessore umano e sociale: tutti i cittadini europei coinvolti nell’Ambassador School Programme si ritroveranno presso la Fondazione Mastroianni per seguire in diretta streaming, qlle ore 15:00, attraverso il sito del Parlamento europeo, l’intervento della senatrice Liliana Segre nel corso della seduta plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles per commemorare l’olocausto in occasione della liberazione da Auschwitz. Seguirà il programma dettagliato dell’evento.

