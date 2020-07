Arpino (FR) – Iafrate: “Ex palestra, sette anni di nulla”

Fra i tanti problemi irrisolti del paese resta l’ex palestra di via Vittoria Colonna. L’edificio ha sempre più un aspetto sinistro, il tetto è quasi del tutto crollato, gli spazi esterni sono accessibili e rischiosi. Ora e solo ora l’amministrazione civica impegna duemila euro per rimuovere i resti delle vetrate in frantumi che da anni minacciano l’incolumità delle persone. Pare, come si legge nell’atto, su ‘suggerimento’ della stazione dei Carabinieri (?).Sulla vicenda torna il consigliere di minoranza Mauro Iafrate, che osserva:’Apprezziamo lo ‘sforzo’ fatto dal Comune, prendiamo atto che interventi della stampa, manifesti, interrogazioni varie circa la pericolosità del sito nel corso degli anni sono stati ignorati dal sindaco e dalla sua maggioranza. Tuttavia, non possiamo fare a meno di sottolineare che l’ex palestra è un edificio a rischio di crolli e cedimenti e nonostante siano trascorsi sette anni nulla è stato fatto per risolvere il problema. Non si sa- rammenta Iafrate -che fine abbia fatto il vantaggioso accordo stipulato tra Comune e Ater per il recupero dell’intero immobile. Non si sa se e quando verranno completati e consegnati ai legittimi assegnatari i quattro appartamenti già realizzati. Non si sa chefine abbia fatto il progetto di completamento della parte più ampia dell’ex conceria. Come spesso capita- aggiunge Iafrate -di tutto si parla tranne che dei problemi del paese. Le indegne condizioni in cui versa uno degli accessi alla città di Cicerone, per giunta di fronte al complesso scolastico, avrebbero suggerito ben altro atteggiamento ed invece Rea e compagni continuano tranquillamente a sonnecchiare tra una chiacchiera e l’altra’.Infine l’esponente dell’opposizione chiuse assestando una randellata: ‘Va a finire che ha ragione quel cittadino del Vallone: questa è la peggiore amministrazione di sempre’.

Comunicato stampa