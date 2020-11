Arpino (FR) – Giovane dà in escandescenze poi crolla al suolo, tensione in Corso Tulliano

Un giovane di origini straniere, residente in una contrada periferica del paese, si è reso protagonista di un inquietante episodio poco dopo le 18 lungo Corso Tulliano. Dapprima, con ampi gesti, ha cercato di fermare le auto in transito urlando a chi era al volante: ‘Ce l’hai la mascherina?’ colpendo violentemente la carrozzeria delle vetture con i pugni. Più di qualcuno, impaurito di fronte alla furia del giovane e temendo il peggio, ha invertito il senso di marcia, mentre altri intanto allertavano le forze dell’ordine e il 118, forse già intervenuti in precedenza ma senza riuscire a rintracciare lo straniero. Quest’ultimo, improvvisamente, è stramazzato al suolo al centro della strada restando immobile per diversi minuti. Un cittadino: C.S., ha cercato di riportarlo a più miti consigli fino a che il giovane si è rimesso in piedi ricominciando però a molestare i passanti, uno dei quali ha cercato di colpire con le mani prima di dileguarsi verso via Colonna. Solo dopo una ventina di minuti sul posto è transitata una pattuglia delle forze dell’ordine, come più di qualcuno ha fatto notare. Non è ancora chiaro se il giovane è stato raggiunto e in questo se nei suoi confronti sono stati adottati provvedimenti.

