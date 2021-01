Arpino (FR) – ‘Froci nel forno’: Scritte indegne nel parco comunale

Le condizioni di degrado in cui versa il parco di Palazzo Sangermano tornano sotto i riflettori. Come ha scoperto Soraweb, nell’area verde una volta destinata alle famiglie, si verificano fatti gravi, oltre ai tradizionali danneggiamenti del bene pubblico. Nella galleria fotografica si notano subito un paio di svastiche, su una delle quali ignoti hanno scritto: froci nel forno.

Una scritta indegna, vergognosa. C’è solo da augurarsi che si tratti di una ragazzata, seppur sempre preoccupante. Per il resto solo abbandono, desolazione, nessun controllo di una proprietà pubblica, di una struttura che ha rappresentato tanto per la storia della città di Cicerone. Il parco con le giostrine non esiste più, tutto sa di pericolo. I danni si susseguono in continuazione. Addirittura c’è una porta aperta dalla quale si entra facilmente nell’intero palazzo già devastato in altre occasioni. Tutto nell’indifferenza generale di chi, al contrario, ha il dovere di tutelare l’area pubblica. Nel mirino finiscono gli amministratori comunali. Fra i primi commenti: ‘Che vergogna, come è ridotto male questo paese. Che ci stanno a fare in Comune? Riscuotono ancora?’.

In effetti questa vicenda va avanti da anni con qualche ‘stranezza’. Un luogo che dovrebbe ospitare i bambini, i loro genitori, gli anziani soprattutto nei mesi dal clima più temperato, è assolutamente un posto da evitare. Si corre il rischio di farsi del male. E c’è già chi pensa di rivolgersi alle autorità competenti per denunciare gli atti di vandalismo. E non solo! Sul posto anche mazze chiodate, che di fatto sono armi.

